TEKİRDAG'DA KADIN CİNAYETİ: 1 TUTUKLAMA
TEKİRDAG'DA KADIN CİNAYETİ: 1 TUTUKLAMA

14.01.2026 13:16
Tekirdağ'da yangında bıçaklanmış kadının cinayetinde 5 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kadının, yangın çıkan evde bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Binnaz Eriş'in (70) öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, Eriş'in yeğeni İ.Ç'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Ö.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hürriyet Mahallesi'nde 5 gün önce bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, yerde bıçaklanmış halde Binnaz Eriş'in cesedi bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında Eriş'in kız kardeşinin kızı İ.Ç. ile eşi C.Ç. gözaltına alınmış, zanlı İ.Ç. emniyette verdiği ifadede cinayeti işlediğini itiraf etmişti.

İ.Ç'nin, evde bulunan ziynet eşyası ve bir miktar parayı aldıktan sonra Eriş'i bıçakla öldürdüğü, ardından cesedi yakmak amacıyla evde yangın çıkardığı iddia edilmişti.

İ.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, eşi C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

