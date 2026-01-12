Tekirdağ'da Kar Manzaraları ve Eğlence - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ'da Kar Manzaraları ve Eğlence

Tekirdağ\'da Kar Manzaraları ve Eğlence
12.01.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da kar yağışı sonrası güzel manzaralar oluştu, çocuklar kar topu oynadı.

Tekirdağ'da etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde güzel görüntüler oluştu.

Kent merkezinde kar yağışıyla özellikle Atatürk ve Hasan Ali Yücel meydanları ile sahil dolgu alanı beyaza büründü.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, meydanlarda ve açık alanlarda kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.

Bazı vatandaşlar ise oluşan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kar yağışının öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan Necdet Çakır, AA muhabirine, uzun süreden bu yana kar yağışını beklediklerini söyledi.

Uyandıklarında her yerin bembeyaz olduğunu gördüklerini ifade eden Çakır, "Torunumu aldım, hemen sahile indik. Kar topu oynadık, kardan adam yapmaya çalıştık. Okullar da tatil oldu ve torunum bugün çok mutlu. İnşallah uzun süre yağar." dedi.

6 yaşındaki Uluç Sevindik de kar yağışına çok sevindiğini belirtti.

Kahvaltı etmesinin ardından hemen dışarı çıktığını dile getiren Sevindik, arkadaşlarını beklediğini ve onlarla birlikte oynamak istediğini anlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Tekirdağ, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Kar Manzaraları ve Eğlence - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay’ı mağlup etti Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti
İşte Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta kura çekilecek iller İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek iller
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü Tezgahın en ucuzu Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi

11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:43
Mevkiler bile belli Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray’a iki isim önerdi
Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 12:22:09. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Kar Manzaraları ve Eğlence - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.