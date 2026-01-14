Tekirdağ\'da Kaza: 2 Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Çırak Bayırı mevkiinde meydana geldi. Ergene ilçesi istikametine seyreden A.O.'nun kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen ve yolun sol tarafına geçiş yapan S.Ç. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü A.O. ve arkasında bulunan E.O. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, feci kaza ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Olay yerinde kazayı anı anlatan araç sürücüsü S.Ç. ise, "Ben sola sinyalimi verdim, motosiklet ise aniden çıktı" diye konuştu. - TEKİRDAĞ