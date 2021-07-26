Karacaklavuz Geleneksel Keşkeş Şenliği'nde renkli görüntüler oluştu - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Karacaklavuz Geleneksel Keşkeş Şenliği" sona erdi.

Karacakılavuz Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte pişirilen keşkek vatandaşlara ikram edildi.

Yöreye özgü ürünlerin sergilendiği şenlikte, sürpriz yarışmalar, animasyonlar, eğlenceler ve müzik dinletileri gerçekleştirildi.

Salih Demirci ve Paşa Brass konseri ile başlayan şenliğin ikinci günü İrem Derici konseri ile devam etti.

Konser sonrası Demirci'ye çiçek ve plaket takdim eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sanatçıya ve orkestraya teşekkür etti.

Demirci'nin ardından Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Halk Dansları Topluluğu sahne aldı.

Topluluk, uzun süredir hazırlıkları devam eden ve 47 dansçının yer aldığı Nefes adı verilen dev projeden kesitler sundu.

Karacakılavuz'a özgü el dokumaları başta olmak üzere, çok sayıda yöresel ürünün sergilendiği ve satışının yapıldığı stantlar ile çocuklar için hazırlanan macera parkurları gün boyu şenlik alanında hizmet verirken, iki gün boyunca şenlik alanına gelen vatandaşlara keşkek ikramı yapıldı.