Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor - Son Dakika

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Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor
6 saat önce
Tekirdağ'da zabıta ekipleri koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sahilde denetimlerde bulundu.
Tekirdağ'da zabıta ekipleri koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sahilde denetimlerde bulundu.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Süleymanpaşa sahilindeki yürüyüş alanlarını demir bariyerler ve şeritlerle kapatmıştı.
Ekipler sahilde denetimlerde bulundu.
Hafta sonu olmasına rağmen vatandaşların "evde kal" çağrısına uyduğu gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 01:38 Kaynak: AA
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