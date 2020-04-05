Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor - Son Dakika

Hafta sonu olmasına rağmen vatandaşların "evde kal" çağrısına uyduğu gözlendi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Süleymanpaşa sahilindeki yürüyüş alanlarını demir bariyerler ve şeritlerle kapatmıştı.

Tekirdağ 'da zabıta ekipleri koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sahilde denetimlerde bulundu.

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