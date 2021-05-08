Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 24 kişiye toplam 75 bin 600 lira ceza yazıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İnönü Mahallesi Pınar Bulvarı'nda Kovid-19 tedbirlerini denetledi.

Kontrollerde, açık olan bir kıraathane tespit eden ekipler, burada bulunan 24 kişiye toplam 75 bin 600 lira ceza uyguladı.

Ekiplerin ilçe genelindeki denetimleri sürüyor.