LPG'li araç küle döndü: 2 yaralı - Son Dakika

LPG'li araç küle döndü: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeki LPG'li otomobil yanarak küle döndü. Araçtaki eski Malkara Ziraat Odası Başkanı ile eski muhtar kazadan hafif yaralı kurtuldu.

Olay, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri İnecik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden eski Malkara Ziraat Odası Başkanı Şerif Özgür yönetimindeki 59 LF 009 plakalı LPG'li otomobil, bir anda alev aldı.

Alev topuna dönen araçtan atlayarak hafif yaralı kurtulan sürücü Özgür ve yanına bulunan Şarköy'ün eski Güzelköy Mahallesi Muhtarı Arif Onat, olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine ulaşan Tekirdağ itfaiyesi yangına müdahale etti. Gaz kaçağından çıktığı iddia edilen yangın sonucu LPG'li otomobil küle döndü.

Yangını gördüğünü ifade eden Metin Doğan, "Akaryakıt istasyonu önündeydik. Araba önümden geçtikten sonra 200 metre ileride alev alev yanmaya başladı. Gaz kaçağı olduğu söylendi. Hemen yardıma koştuk. Arabada 2 kişi vardı, hemen ambulansa haber verdik" diye konuştu.