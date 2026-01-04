Tekirdağ'da Masaj Salonlarında Fuhuş Operasyonu - Son Dakika
3-sayfa

Tekirdağ'da Masaj Salonlarında Fuhuş Operasyonu

04.01.2026 13:40
Tekirdağ'da yapılan denetimlerde masaj salonlarında fuhuş faaliyetleri tespit edildi, adli işlemler başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, masaj salonlarına yönelik yürütülen uygulamalarda fuhuş faaliyetleri ortaya çıkarıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde denetimler yapıldı. Uygulamalarda 45 masaj salonu denetlenirken, 160 şahsın UYAP ve GBT sorgusu gerçekleştirildi, 11 iş yeri hakkında işlem tesis edildi.

Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren 2 masaj salonunda, masöz olarak çalışan kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Olayla ilgili işletme sahibi 2 şüpheli şahıs hakkında 'fuhuşa yer temini ve aracılık etme' suçundan adli işlem başlatılırken, 4 mağdur şahıs hakkında idari işlem uygulandı.

Denetimler sırasında ayrıca bazı işletmelerde ruhsatsız faaliyet yürütüldüğü, ruhsata aykırı alkol sunumu yapıldığı, kapalı alanlarda sigara içildiği, mesul müdür olmadan faaliyet gösterildiği ve belgesiz masaj hizmeti verildiği belirlendi. Tespit edilen ihlallerle ilgili işletmelere idari yaptırımlar uygulandı.

Tekirdağ genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik denetim ve uygulamaların aralıksız şekilde sürdürüleceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

23:42
