Tekirdağ'dan kısa kısa

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Kadın Danışma Merkezi tarafından Malkara ilçesinde faaliyet gösteren bir özel işletmede 200 çalışana yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

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