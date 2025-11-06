Tekirdağ'da Öğrenciler İçin Ücretsiz Ara Tatil Atölyeleri Düzenlenecek - Son Dakika
Tekirdağ'da Öğrenciler İçin Ücretsiz Ara Tatil Atölyeleri Düzenlenecek

06.11.2025 14:40
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına özel ücretsiz etkinlikler ile öğrencilerin ara tatillerini verimli ve eğlenceli hale getirecek. 10-14 Kasım arasında düzenlenecek atölyeler, Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na özel etkinliklerle başlayacak.

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatilinde, öğrenciler için ücretsiz bir etkinlik programı hazırladı. Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde 10-14 Kasım arasında düzenlenecek "Ara Tatil Atölyeleri" ile çocuklar, hem eğlenecek hem de öğrenecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ara tatilde öğrencilere yönelik birçok etkinlik düzenleyecek. Etkinlik atölyeleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na özel hazırlanan ve tüm yaş gruplarına uygun olarak düzenlenecek "Atatürk Atölyesi" ile başlayacak.

Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87. yılı dolayısıyla düzenlenecek Atatürk Atölyesi; 36-48 ay, 48-72 ay ile 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını, fikirlerini ve mücadelesini farklı etkinliklerle deneyimleme fırsatı sunacak.

Atatürk Atölyesi'nin ardından ara tatil boyunca farklı yaş gruplarına hitap eden birbirinden renkli atölyeler öğrencilerle buluşacak. Program kapsamında minik yaş grupları için "Bilimsel Hikaye Atölyeleri" ile "Yanardağ Var", "Toprak Var", "Deprem Var" ve "Su Var" temalı eğlenceli ve eğitici etkinlikler düzenlenecek. İlkokul 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri için ise "Okuyorum - Oynuyorum Yaratıcı Drama Atölyeleri" ile keyifli vakit geçirmeleri sağlanacak. Tüm atölyeler, ücretsiz ve kontenjanla sınırlı olacak.

"Tüm öğrencilerimizi ücretsiz atölyelerimize bekliyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Eğitim yuvalarımızda yoğun bir dönem geçiren yavrularımız için ara tatili verimli ve keyifli hale getirmek istedik. Bu kapsamda Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'mizde hazırladığımız atölye programımızı, 10 Kasım gibi milletçe büyük bir hüzün ve minnetle andığımız anlamlı bir haftayla başlatıyoruz. Atatürk Atölyemiz ile çocuklarımızın, Ata'mızın değerini daha iyi anlamalarını, onun fikirlerini ve ilkelerini içselleştirmelerini amaçlıyoruz. Ardından devam edecek bilim ve drama atölyelerimizle de onların hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Tüm öğrencilerimizi ücretsiz atölyelerimize bekliyoruz."

Büyükşehir Belediyesi'nin Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde düzenleyeceği Ara Tatil Atölyeleri'ne kayıtlar, '0850 459 34 34' (dahili 3) numaralı telefondan ve 'ALO 153 Candan Çözüm Merkezi'nden alınacak.

Kaynak: ANKA

14:13
