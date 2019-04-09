Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da, Para Nakil Aracından 2 Milyon Lira Çalındı

Tekirdağ'da, Para Nakil Aracından 2 Milyon Lira Çalındı

15 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, TEM yolundaki dinlenme tesisinde, bankalara şirketlerin parasının taşındığı nakil aracından 2 milyon lira çalındı.

Tekirdağ'da, Para Nakil Aracından 2 Milyon Lira Çalındı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, TEM yolundaki dinlenme tesisinde, bankalara şirketlerin parasının taşındığı nakil aracından 2 milyon lira çalındı. Jandarma, araçtaki 2 güvenlik görevlisini gözaltına alırken, 3 kişi olduğu belirlenen hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, öğle saatlerinde, TEM yolunun Velimeşe Mahallesi sınırlarında bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Firmalardan toplanan paraları zırhlı ve korumalı nakil aracıyla bankalara götüren güvenlik görevlileri E.A. ile F.Ö., firmanın parasını almak için dinlenme tesisine girdi. Güvenlik görevlileri, iddiaya göre, içeri girip, çıktıklarında para nakil aracının kapısının açık olduğunu ve içindeki yaklaşık 2 milyon liranın da çalındığını belirledi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, aracın kapısının zorlanmadan açıldığını belirledi. Araçtaki güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesinde ise 3 kişi oldukları belirlenen hırsızların 20 saniye içinde paraları çalarak, kaçtıkları tespit edildi.

Jandarma, para nakil aracının güvenlik görevlileri E.A. ile F.Ö.'yü gözaltına alırken, kaçan hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:03 Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Ergene, Tekirdağ, Güncel
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