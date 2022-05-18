Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonu: 12 gözaltı

18.05.2022 13:54

Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonu: 12 gözaltı Tekirdağ'ın 3 ilçesinde eş zamanlı düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonu: 12 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın 3 ilçesinde eş zamanlı düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Süleymapaşa'nın Aydoğdui, Çorlu Hıdırağa ve Çerkezköy ilçesinin Bağlık mahallelerinde bazı adreslerde ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği bulundurulduğu iddiasıyla şafak operasyonu gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyona drone ve özel harekat ekipleri de destek verdi. Bazı adreslere giren polis ekipleri, yaptıkları aramalarda, 7 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 5 adet av tüfeği, 63 adet tüfek kartuşu, 175 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonu: 12 gözaltı
Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonu: 12 gözaltı
Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonu: 12 gözaltı
Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonu: 12 gözaltı
Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonu: 12 gözaltı
Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonu: 12 gözaltı
Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonu: 12 gözaltı
Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonu: 12 gözaltı
Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonu: 12 gözaltı

YORUMLAR
500
TEKİRDAĞ'DA İÇKİ VE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU TEKİRDAĞ'DA İÇKİ VE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: Sahte alkol ve binlerce malzeme ele geçirildi Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: Sahte alkol ve binlerce malzeme ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 19:51:16. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement