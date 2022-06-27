Tekirdağ'da sağanak yağış
TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Tekirdağ için yapılan uyarıların ardından sağanak yağış öğlen saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağışın gün içerisinde ara ara şiddetini artırması ile sokak aralarında su birikintileri oluştu. Dışarıya hazırlıklı çıkan vatandaşlar şemsiyesini açıp yoluna devam ederken, hazırlıksız çıkan vatandaşlar ise sığınacak yer aradı.
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