Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde de aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağış özellikle Veliköy , Kızılpınar , İstasyon, Gazi Mustafa Paşa ve Bağlık mahallelerinde yollarda taşkınlara neden oldu.

Kaynak: AA

Kızılpınar, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

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