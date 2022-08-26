Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

26.08.2022 19:38
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da şiddetli sağanak etkili oldu.

Tekirdağ'da şiddetli sağanak etkili oldu.

Çerkezköy ilçesinde akşam saatlerinde aniden şiddetli yağış başladı.

Yağış özellikle Veliköy, Kızılpınar, İstasyon, Gazi Mustafa Paşa ve Bağlık mahallelerinde yollarda taşkınlara neden oldu.

Yağış nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Polis ekipleri, sağanak nedeniyle bazı caddeleri trafiğe kapattı, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

Belediye ekipleri vidanjörlerle sudan tıkanan noktalarda çalışma yaptı.

Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde de aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

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Kaynak: AA

Kızılpınar, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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