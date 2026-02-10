Tekirdağ'da Sorgum Projesi - Son Dakika
Tekirdağ'da Sorgum Projesi

Tekirdağ\'da Sorgum Projesi
10.02.2026 09:08
Kuraklığa dayanıklı sorgum, yem hammaddesi yerine glütensiz un olarak değerlendirilecek.

Tekirdağ'da hayata geçirilecek projeyle, kuraklığa dayanıklı sorgum bitkisi yem hammaddesi olmaktan çıkarılarak glütensiz un gibi yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek.

Trakya Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, kuraklığa dayanıklı sorgum bitkisini kırsal ekonomiye kazandırmayı amaçlayan yeni bir proje başlatıldı.

Proje kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aykut arasında protokol imzalandı.

Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin başvuru sahibi olduğu proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçirilecek.

Bakanlık tarafından yüzde 51 oranında finanse edilen, toplam 9 milyon 770 bin lira bütçeye sahip projeyle, kuraklığa dayanıklı ve doğal olarak glütensiz bir tahıl olan sorgumun, düşük gelir getiren yem hammaddesi yerine glütensiz un gibi yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında kooperatif bünyesinde yürütülen deneme üretimlerinin sözleşmeli üretim modeliyle 5 bin dönüme çıkarılması, kooperatife ait glütensiz sorgum unu markasının oluşturulması ve ürünlerin e-ticaret platformları ile zincir marketlerde tüketiciyle buluşturulması planlanıyor.

Kaynak: AA

