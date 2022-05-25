Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı

25.05.2022 14:55
Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ'ın Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda sosyal medya paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ'ın Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda sosyal medya paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen şüphelilerin Tekirdağ'ın Ergene ve Çerkezköy ilçelerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri C.K. ve Ş.Ç. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Polis ekipleri şüphelilerden ele geçirilen cep telefonları ve sim kartlara da el koydu.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

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