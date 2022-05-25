Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı

25.05.2022 16:05
Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı

TEKİRDAĞ'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Çerkezköy ve Ergene ilçesinde yaşayan C.K. ile S.Ç.'nin sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi. Polis, 2 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı. Üzerlerindeki cep telefonlarına el koyulan C.K. ve S.Ç. ile ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

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