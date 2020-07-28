Tekirdağ'da şüpheli ölüm - Son Dakika

Malkara ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Izgar Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Kızılca'nın (55) kardeşi Hüseyin Kızılca muhtar Fahrettin Düşünen'i arayarak kardeşinden iki gündür haber alamadığını belirtti.
Kızılca'nın evinde giden muhtar ve Kızılca'nın kardeşi eve girdikten sonra, kilitli olan odanın kapısını kırarak içeri girdi.
Ağabeyini yatakta hareketsiz şekilde yatarken gören kardeşi jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Öldüğü belirlenen Yaşar Kızılca'nın cesedi incelenmek üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.