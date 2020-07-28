Tekirdağ'da şüpheli ölüm - Son Dakika

Kızılca'nın evinde giden muhtar ve Kızılca'nın kardeşi eve girdikten sonra, kilitli olan odanın kapısını kırarak içeri girdi.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 04:29

Kaynak: AA

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