Tekirdağ'da "12. Tarım ve İnsan Ulusal fotoğraf Sergisi" açıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da "12. Tarım ve İnsan Ulusal fotoğraf Sergisi" açıldı

22.08.2022 16:08
Tekirdağ'da "12. Tarım ve İnsan Ulusal fotoğraf Sergisi" açıldı

Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığınca "12. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığınca "12. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Sergisi" açıldı.

"Tarım ve insan" konulu yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın katılımıyla yapıldı.

Açılış öncesi konuşan Yıldırım, serginin farkındalık oluşturmasını temenni etti.

Yıldırım, çiftçilerin üretimine her zaman ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Burada iki ayrı kesimi bir araya getiriyoruz. Atatürk'ün dediği gibi 'Köylü milletin efendisidir.' Çiftçi olmazsa olmaz. Çiftçilerimizin üretimine her zaman ihtiyacımız var. Gıda, Rusya- Ukrayna savaşından sonra bir kez daha anlaşıldı ki dünyada her şeyden daha önemli üretim şeklidir. Gıdayı mutlaka üretmemiz ve kendi kendimize yeter hale gelmemiz gerekiyor." dedi.

Açılışın ardından Yıldırım ve protokol üyeleri fotoğrafları inceledi.

6 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmaya, toplam 606 katılımcı 3 bin 997 eserle katıldı. Seçici kurul tarafından 19 eserin ödül alması uygun görüldü, 83 eser sergileme ve albüm çalışması için belirlendi.

Fotoğrafların yer aldığı sergi 5 gün açık olacak.

Açılışta Vali Yıldırım'a İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Yahya Kemal Beyatlı, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da '12. Tarım ve İnsan Ulusal fotoğraf Sergisi' açıldı - Son Dakika

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