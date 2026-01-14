Tekirdağ'da Teyze Cinayeti: 2 Tutuklama - Son Dakika
Tekirdağ'da Teyze Cinayeti: 2 Tutuklama

14.01.2026 14:30
Binnaz Eriş'i öldüren İ.Ç. ve sevgilisi Ö.B. tutuklandı. Cinayet sonrası itiraflar gündem oldu.

TEKİRDAĞ'da teyzesi Binnaz Eriş'i (70) öldürüp, cesedin üzerine kolonya dökerek ateşe verdiği gerekçesiyle tutuklanan İ.Ç.'nin sevgilisi olduğu öne sürülen Ö.B. de tutuklandı. İ.Ç.'nin ifadesinde Ö.B.'yi kastederek, Böyle olmasını istemezdim. Onlar istedi, beni yönlendirdiler dediği öğrenildi.

Olay, 9 Ocak'ta Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Daireden duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binnaz Eriş'in yalnız yaşadığı eve gelen ekipler, kilitli olan kapıyı kırıp içeriye girerek alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye erleri, dairede yaptığı aramada Eriş'in kanlar içinde cansız bedenini buldu. Binnaz Eriş'in, boğaz ve karın bölgesinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

BOĞAZINI KESMİŞ

Süleymanpaşa Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi olan Binnaz Eriş'in öldürülmesine ilişkin polis ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Cinayet şüphelisi olarak Binnaz Eriş'in kardeşinin kızı İ.Ç. ile eşi C.Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden İ.Ç.'nin, evine gittiği teyzesi Eriş'i boğazını kesip, karnından bıçaklayarak öldürdüğü, evdeki altın ve paralar ile Binnaz Eriş'in cep telefonunu alıp çıktığı belirtildi. İ.Ç.'nin yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve bir miktar parayı evine götürüp sakladığı, daha sonra çocuğunu okuldan almaya gittiği ve bu sırada da cep telefonunu Hükümet Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önündeki çöp konteyneri yakınına attığı tespit edildi.

EVE GELİP AĞLADI

İ.Ç.'nin daha sonra yeniden Eriş'in evine giderek cansız bedeninin üzerine kolonya dökerek ateşe verdiği ve evdeki yangının da bu yüzden çıktığı belirtildi. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından tekrar olay yerine gelen İ.Ç.'nin yakınları ile birlikte gözyaşı döktüğü kaydedildi. Cinayet şüphelisi İ.Ç. ile eşi C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.Ç., tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BENİ YÖNLENDİRDİLER'

Tutuklanan İ.Ç.'nin verdiği ifadesinde çok üzgün olduğunu ve sevgilisi olduğu iddia edilen Ö.B.'yi erkeği kastederek, Böyle olmasını istemezdim. Onlar istedi, beni yönlendirdiler dediği öğrenildi.

1 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

İfadelerin ardından cinayete ilişkin soruşturmasını derinleştiren polis, aralarında İ.Ç.'nin arkadaşı Ö.B.'nin de olduğu 5 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Ö.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç

