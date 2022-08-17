Tekirdağ'da trafik ekiplerinden geniş çaplı uygulama - Son Dakika
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Tekirdağ'da trafik ekiplerinden geniş çaplı uygulama

17.08.2022 09:28
Tekirdağ'da trafik ekiplerinden geniş çaplı uygulama

Tekirdağ'da trafik ekiplerince şehrin birçok noktasında trafik denetimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da trafik ekiplerince şehrin birçok noktasında trafik denetimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince şehrin birçok noktasında geniş çaplı trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, araçlar durdurularak egzozları, ışık donanımları, sürücülerin alkol denetimleri, emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları kontrol edildi.

Yapılan denetim ve kontrollerde egzoz sesi yüksek, emniyet kemeri kullanmayan vb. kural ihlali görülen araç sürücülerine idari para cezası uygulanarak eksiği görülen araçlar trafikten men edilerek çekiciler ile otoparka çektirildi. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Park halindeki araç alev alev yandı Park halindeki araç alev alev yandı Ordu'da bir haftada 12 binden fazla araç denetlendi Ordu'da bir haftada 12 binden fazla araç denetlendi
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da trafik ekiplerinden geniş çaplı uygulama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da trafik ekiplerinden geniş çaplı uygulama - Son Dakika
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