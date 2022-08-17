Yapılan denetim ve kontrollerde egzoz sesi yüksek, emniyet kemeri kullanmayan vb. kural ihlali görülen araç sürücülerine idari para cezası uygulanarak eksiği görülen araçlar trafikten men edilerek çekiciler ile otoparka çektirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da trafik ekiplerinden geniş çaplı uygulama - Son Dakika

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