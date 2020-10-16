Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sercan A'nın kullandığı 59 ABL 174 plakalı otomobil, Kızılpınar mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Serhat A. yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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