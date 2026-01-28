Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama
28.01.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 157 şüpheliye işlem yapıldı, 16 kişi tutuklandı.

Tekirdağ genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 11 ilçede düzenlenen denetim ve operasyonlarda 157 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti suçundan 16 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 19-26 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde NARVAS ihbarları doğrultusunda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Bu süreçte 11 ilçenin 62 mahallesinde toplam 144 uygulama yapıldı. Uygulamalarda uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak suçundan 134 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 23 kişi olmak üzere toplam 157 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Operasyonlarda sokak satıcılarına yönelik yapılan aramalarda 398 gram çeşitli uyuşturucu madde, 2 bin 28 adet uyuşturucu hap, bir adet av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 515 TL ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, gençleri zehirleyen sokak satıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, vatandaşların ihbar ve desteklerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Emniyet yetkilileri, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Hattı üzerinden, acil olmayan ihbar ve şikayetler için ise 0 552 155 59 59 numaralı WhatsApp hattı üzerinden yazılı veya fotoğraflı bildirim yapılabileceğini hatırlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:56:09. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.