Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama

Tekirdağ genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 11 ilçede düzenlenen denetim ve operasyonlarda 157 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti suçundan 16 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 19-26 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde NARVAS ihbarları doğrultusunda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Bu süreçte 11 ilçenin 62 mahallesinde toplam 144 uygulama yapıldı. Uygulamalarda uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak suçundan 134 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 23 kişi olmak üzere toplam 157 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Operasyonlarda sokak satıcılarına yönelik yapılan aramalarda 398 gram çeşitli uyuşturucu madde, 2 bin 28 adet uyuşturucu hap, bir adet av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 515 TL ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, gençleri zehirleyen sokak satıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, vatandaşların ihbar ve desteklerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Emniyet yetkilileri, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Hattı üzerinden, acil olmayan ihbar ve şikayetler için ise 0 552 155 59 59 numaralı WhatsApp hattı üzerinden yazılı veya fotoğraflı bildirim yapılabileceğini hatırlattı. - TEKİRDAĞ