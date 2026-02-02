Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu
02.02.2026 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratlı'da polis, bir kadında 210 sentetik hap ve bir araçta metamfetamin ele geçirdi.

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir kadının üzerinde 210 sentetik hap ele geçirilirken, başka bir uygulamada metamfetamin ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde önemli bir operasyona imza attı. İlçe genelinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürülen önleyici ve adli faaliyetlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir kadın şahsı durdurdu. Şüpheli üzerinde yapılan aramada, 4 ayrı kutu içerisinde toplam 210 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, aynı gün önleyici polislik faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen sabit ve şok uygulamalarda durdurulan bir araçta, kullanıma hazır halde bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Araç sürücüsü R.M. hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçundan işlem yapıldığı ve ifadesinin alındığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Tekirdağ, Muratlı, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Saldırı tehdidi altındaki İran’dan ABD’ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün
Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Domenico Tedesco’dan dünyaca ünlü golcüye veto Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Tarkan’ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

17:42
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
17:28
Fatih Ürek’in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
17:04
YRP’li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis’e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?
16:18
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG’nin işgali altındaki Haseke’ye giriş yaptı
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG'nin işgali altındaki Haseke'ye giriş yaptı
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 18:20:46. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.