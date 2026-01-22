Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Bin Hap Ele Geçirildi

Tekirdağ'da evinde 29 bin 232 sentetik ecza hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada, 29 bin 232 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.