Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 33 Bin Hap Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilde 33 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan A.Y. ve K.D'nin işlemleri tamamlandı.

Çorlu Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma ekipleri, iki gün önce Önerler Mahallesi'nde durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 33 bin uyuşturucu hapın yanı sıra 2 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 545 lira ele geçirmişti.

Olayla ilgili şüpheliler A.Y. ve K.D. gözaltına alınmıştı.