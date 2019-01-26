Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

19 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çerkezköy'e bağlı Gazi Osman Paşa ile Çorlu'ya bağlı Zafer mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon başlattı.


Ekipler operasyonda, kullanıma hazır halde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.


Gözaltına alınan F.S. O.Ç. ve R.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:35 Kaynak: AA

Çorlu, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel
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