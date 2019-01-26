Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
19 dakika önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı.
Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ve Çorlu
ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çerkezköy'e bağlı Gazi Osman Paşa
ile Çorlu'ya bağlı Zafer mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon başlattı.
Ekipler operasyonda, kullanıma hazır halde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.S. O.Ç. ve R.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:35 Kaynak: AA
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