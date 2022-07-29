Tekirdağ'ın "renkli tarlaları" turizme katkı sağlıyor

Tekirdağ'da yerli ve yabancı misafirleri ağırlayan kanola, ayçiçeği ve lavanta tarlaları, turizme katkı sağlıyor.

Kent merkezi ve ilçelerde bulunan sarı ve mor tarlalar yaz boyunca ilgi görüyor.

Yakın illerden gelen fotoğraf tutkunları, lavanta tarlalarında oluşturulan dekorlar önünde en güzel kareyi yakalamaya çalışıyor.

Kanola ve ayçiçeği tarlaları da sezon boyunca çok sayıda vatandaşı ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Kovid-19 salgınından sonra doğal turizmin insanların ilgisini daha çok çekmeye başladığını söyledi.

Tekirdağ'daki kanola, lavanta ve ayçiçeği tarlalarının kentin turizmine önemli katkı sağladığını ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Nisan ayında sarı kanola, mayısta gelincik, haziranda lavanta, temmuz ve ağustosta da ayçiçeği tarlaları insanların istediği özelliklere sahip. Tekirdağ İstanbul'a yakınlığının avantajını kullanıyor. İstanbul'dan insanlar kentin doğal güzelliklerini görmek ve güzel anılar biriktirmek için buraya geliyor."

Hacıoğlu, kente gelen misafirlerin renkli tarlaların yanı sıra diğer güzellikleri de ziyaret etme ve yöresel ürünlerin tadına bakma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Ziyaretçilerin Tekirdağ'da yamaç paraşütü yaptığını, denize girdiğini ve üzüm bağlarını gezdiğini anlatan Hacıoğlu, "Üzüm bağları ve lavanta tarlaları turların cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Kanola, ayçiçeği ve lavanta tarlaları kentin her noktasında mevcut. Dolayısıyla transit geçen turlar bile buraya uğruyor. Bu ilgi de şehrin ticaretine ve ekonomisine yansıyor." diye konuştu.