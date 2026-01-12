Tekirdağ\'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Devam Ediyor

Tekirdağ'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Dün akşam başlayan kar yağışı, kent merkezinde etkisini yitirirken yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Süleymanpaşa, Şarköy ilçelerinin yüksek kesimleriyle Ganos Dağı eteklerinde kar yağışı aralıklı sürüyor.
Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yüksek kesimlerde yarına dek sürmesi bekleniyor.
