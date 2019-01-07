Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki Cinayet

Tekirdağ'daki Cinayet

2 saat önce

Çerkezköy'de çalıştığı iş yerindeki arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürülen, motosikletle pizza taşıyan Mehmet Sönmez'in cenazesi toprağa verildi.

Tekirdağ'daki Cinayet, System.String[]
Çerkezköy'de çalıştığı iş yerindeki arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürülen, motosikletle pizza taşıyan Mehmet Sönmez'in cenazesi toprağa verildi.


Dün, çalıştığı pizzacının vardiya müdürü Filiz K. (26) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Sönmez'in (24) cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumundaki otopsinin adından ailesine teslim edildi.


Sönmez'in cenazesi, Hacı Fahri Zümbül Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında, Bahçeli Mezarlığında toprağa verildi.


Olay


Atatürk Caddesi'ndeki bir pizzacıda çalışan Filiz K. ile aynı iş yerinde kurye olarak çalışan Mehmet Sönmez arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Filiz K, tabancayla Mehmet Sönmez'e ateş etmiş, Sönmez yaşamını yitirmişti.


Şüpheli Filiz K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


Filiz K'nin ifadesinde, gönül ilişkisi yaşadığı Mehmet Sönmez'in evlilik vaadini yerine getirmeyip, kendisini terk ettiğini ve bunu iş yerinde anlatmasının gururunu incittiğini anlattığı ve tartışma sırasında kendisini kaybetmesi sonucu cinayeti işlediği yönünde savunma yaptığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:57 Kaynak: AA

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