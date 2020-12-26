Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 4 zanlı tutuklandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Bağlık mahallelerinde düzenlenen operasyonda yakalanan D.T, V.Y. ve Ö.A. ile yabancı uyruklu İ.A.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekiplerince dün 3 adrese düzenlenen operasyonda 795,5 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 1960 lira bulunmuş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.