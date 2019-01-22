Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ
Valisi Aziz Yıldırım
, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir'i makamında ziyaret etti.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Becerir il genelinde hastane hizmetleri ve şehir hastanesi yapımı çalışmaları hakkında Vali Yıldırım'a bilgiler verdi.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Becerir, Yıldırım'a teşekkür etti. Ziyaretten Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Zafer ve Soykırılı da hazır bulundu.
NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaretler
Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen
ve Mili Parklar Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal Namık Kemal Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin üniversite çalışmaları hakkında Şen ve İnal'a bilgiler verdi.
Ziyarette NKÜ Genel Sekreteri Murat Eren
de bulundu.