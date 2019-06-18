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Tekirdağ'dan kısa kısa

49 dakika önce

Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi düzenledi.

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Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi düzenledi.

Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Yıl boyunca kurslarda üretilen ürünleri inceleyen Kaymakam Mehmet Sülün, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Şahin'den kurslar hakkında bilgi aldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Şahin eğitim-öğretim yılı boyunca gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı usta öğreticiler, kursiyerler ve tüm kurum çalışanlarına teşekkür etti.

Sergi açılışının ardından katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kavşak düzenlemesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Hayrabolu Belediyesi tarafından ilçede kavşak düzenleme çalışması yapılıyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan kavşaklarda düzenleme çalışmasının başladığını bildirdi.

Kavşağın şehir içi trafiğini olumsuz yönde etkilediğini belirten İnan, "Yaptığımız araştırmalar ve tespitler sonrası kavşakta yeni düzenleme ihtiyacı olduğuna karar verdik. Yapılacak düzenleme ile şehir içi trafiği rahatlayacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:57 Kaynak: AA
Mehmet Sülün, Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi, Tekirdağ, Hayrabolu, Güncel
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