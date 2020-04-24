Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Y.K.K'yı durdurdu.

Üzerinde 8 gram eroin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Malkara'da evi yanan kişiye yardım

Malkara ilçesinde yangında evi kullanılmaz hale gelen vatandaşa Muhtarlar Derneğince yardım edildi.

Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Ender Çeşme, yaptığı açıklamada, mağdur olan vatandaş için dernek olarak yardım topladıklarını söyledi.

Çeşme, muhtarların kendi aralarında topladıkları yardımı mağdur vatandaşa ulaştırmak için Sağlamtaş Mahalle Muhtarı Ramazan Ersoy'a teslim ettiklerini ifade etti.

Evi yanan Süleyman Cambaz da zor gününde yanında olan muhtarlara teşekkür etti.