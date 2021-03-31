Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediyesi Kültür Merkezinde bulunan kütüphanede üniversite sınavına hazırlanan gençler ile bir araya gelerek sınav öncesi başarı dileklerinde bulundu.

Yüksel, Kültür Merkezinde Ergene halkına ücretsiz olarak verilen kurs atölyelerini ve ikinci el mağazasında incelemelerde bulundu.

Ergene Belediyesi'nin kütüphanelerinden 19 bin 656 kişinin aktif olarak istifade ettiğini belirten Yüksel, kitapların olmadığı bir dünyanın düşünülemeyeceğini kaydetti.

Marmaraereğlisi Belediyesinde 2. yıl kutlaması

Belediye Başkanı Hikmet Ata'ya göreve gelmesinin 2. yıldönümü nedeniyle kutlama etkinliği düzenlendi.

Ata'nın personeli tarafından karşılanmasıyla başlayan programa, Belediye Başkan Yardımcıları Sinem Özüpek ile Muharrem Şen, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı

Ata, programı tertipleyenlere teşekkür etti.