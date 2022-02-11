Üye Girişi
Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

11.02.2022 09:02
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği 20 ton limonu, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği 20 ton limonu, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, limonları en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtti.

Albayrak, güzel günlerde olduğu gibi zor günlerde de vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Mersin'de limonun önemli bir kısmı hasat edilemedi, limon dalında kaldı. Maliyetler de geçtiğimiz yıldan bu yana çok yükseldi. Üreticilerimiz büyük sıkıntı içerisinde. Hayata geçirdiği bu uygulama ile ürünlerini değerinde satamayan limon üreticilerine destek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamasına biz de dağıtım anlamında destek veriyoruz ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak en kısa sürede 20 ton limonu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Belediyelerimiz ile yaptığımız dayanışma çerçevesinde toplam 100 ton limon ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşacak, üreticilerimiz de rahat bir nefes alacak."

-Tekirdağ TSO Başkanı Günay'a ziyaret

Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

Tepe ve Günay görüş alışverişinde bulundu.

Günay, Muratlı'da faaliyet gösteren üyelerin talep ve görüşlerini Tepe'ye iletti.

Ziyaretinden dolayı Günay, Tepe'ye teşekkür etti.

- Rektör Şahin'e ziyaret

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Ziyarette Çınar'a MHP Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Bülent Üstün ve MHP MYK Üyesi Murat Turna da eşlik etti.

Şahin, ziyaret için Çınar'a teşekkür etti.

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Kadir Albayrak, Tekirdağ, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:58 Şarkıcı Emrah, aylık 30 bin TL nafaka ödeyecek
08:52 2 gün hava ısınacak! Meteoroloji'den il il buzlanma, don ve çığ uyarısı
08:42 İsrailli iş adamına İstanbul'da suikastı MİT önledi! İran'ın tuzağı böyle bozuldu
08:34 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:27 İlker İnanoğlu Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Cenaze detayı dikkat çekti
08:19 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:08 Putin-Macron görüşmesinin perde arkası! Meğerse PCR testi yapmamış
08:03 Ünlü şarkıcı Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan yaşamını yitirdi
08:01 ABD, Ukrayna'daki vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısı yaptı
00:39 Aziz Yıldırım sinirden deliye döndü! Fenerbahçe'deki Galatasaraylı futbolcuları hedef aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 09:08:18. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement