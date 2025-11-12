Tekirdağ DİGEM, 'Kuyu Navigasyon Projesi' ile Hackathon Finalinde Yer Aldı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri" projesi kapsamında Ankara'da düzenlenen "Fikrim Gelecek: Gençler Arası Dijital Çözümler Hackathonu"nda "Kuyu Navigasyon Projesi" ile finalde yarıştı.

Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri" projesi kapsamında düzenlenen "Fikrim Gelecek: Gençler Arası Dijital Çözümler Hackathonu" Ankara'da gerçekleştirildi.

Ülke genelindeki Dijital Gençlik Merkezleri'nden toplam 24 projenin yarıştığı finalde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi DİGEM, tarımsal sulama sorununa çözüm üreten "Kuyu Navigasyon Projesi" ile finalde yer aldı.

Tekirdağ DİGEM'de Veri Analisti kursu öğrencisi Busenur İncekara tarafından Proje Koordinatörü Dr. Hamit Can danışmanlığında geliştirilen "Kuyu Navigasyon Projesi", kentte giderek artan su yetersizliği problemine çözüm sunmayı amaçladı. Proje ile çiftçilerin su kaynaklarına daha hızlı, verimli ve bilinçli ulaşmasını sağlanarak, sulama işlemlerinde zaman, iş gücü ve maliyet tasarrufu elde edilmesi hedeflendi.

Proje, 5-7 Kasım arasında Ankara'da gerçekleşen üç günlük hackathon programında finale kalan 39 genç arasında yer aldı. Proje sahibi Busenur İncekara, bu süreçte diğer proje ekipleriyle, grup ve takım çalışmaları yaparak uzman mentörlerden destek alarak, jüri karşısında etkili bir sunum gerçekleştirdi. Proje mentörleri ve UNDP yetkilileri ile fikir alışverişinde bulunan Proje Koordinatörü Dr. Hamit Can, geleceğe yönelik uygulanabilir projeler ve bu kapsamda nelerin geliştirilebileceği gibi konularda görüşmeler gerçekleştirdi.

Güçlü jüri karşısında proje sunumu

Gençlerin mobil uygulamalardan yapay zeka tabanlı çözümlere kadar geniş bir yelpazede geliştirdiği projeler; Ostim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Meltem Gönenç Eryılmaz, ODTÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ömer Delialioğlu, IBM Müşteri Mühendisliği Lideri Seray Altıntaş Boynuyoğun ve Kodluyoruz Operasyonlar Direktörü Esra Köylüoğlu'ndan oluşan uzman jüri tarafından uygulanabilirlik, toplumsal fayda, inovasyon ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirildi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Domínguez'in de katıldığı ödül töreninde, Tekirdağ DİGEM'in projesi, yerel sorunlara çözüm üreten ve bölgesel ölçekte su yönetimine katkı sağlama potansiyeli taşıyan bir dijital çözüm olarak öne çıktı.

"Kuyu Navigasyon Projesi" nin uzun vadede çiftçilerin bilinçli su tüketimini teşvik ederek, tarımsal üretimde verimliliği artırması ve bölgesel ölçekte sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlaması bekleniyor.