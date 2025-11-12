Tekirdağ DİGEM, 'Kuyu Navigasyon Projesi' ile Hackathon Finalinde Yer Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ DİGEM, 'Kuyu Navigasyon Projesi' ile Hackathon Finalinde Yer Aldı

12.11.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi, 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri' projesi kapsamında düzenlenen hackathonda, su yetersizliğine çözüm üreten 'Kuyu Navigasyon Projesi' ile finale kalmayı başardı. Proje, çiftçilerin su kaynaklarına verimli bir şekilde ulaşmalarını sağlamayı hedefliyor.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri" projesi kapsamında Ankara'da düzenlenen "Fikrim Gelecek: Gençler Arası Dijital Çözümler Hackathonu"nda "Kuyu Navigasyon Projesi" ile finalde yarıştı.

Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri" projesi kapsamında düzenlenen "Fikrim Gelecek: Gençler Arası Dijital Çözümler Hackathonu" Ankara'da gerçekleştirildi.

Ülke genelindeki Dijital Gençlik Merkezleri'nden toplam 24 projenin yarıştığı finalde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi DİGEM, tarımsal sulama sorununa çözüm üreten "Kuyu Navigasyon Projesi" ile finalde yer aldı.

Tekirdağ DİGEM'de Veri Analisti kursu öğrencisi Busenur İncekara tarafından Proje Koordinatörü Dr. Hamit Can danışmanlığında geliştirilen "Kuyu Navigasyon Projesi", kentte giderek artan su yetersizliği problemine çözüm sunmayı amaçladı. Proje ile çiftçilerin su kaynaklarına daha hızlı, verimli ve bilinçli ulaşmasını sağlanarak, sulama işlemlerinde zaman, iş gücü ve maliyet tasarrufu elde edilmesi hedeflendi.

Proje, 5-7 Kasım arasında Ankara'da gerçekleşen üç günlük hackathon programında finale kalan 39 genç arasında yer aldı. Proje sahibi Busenur İncekara, bu süreçte diğer proje ekipleriyle, grup ve takım çalışmaları yaparak uzman mentörlerden destek alarak, jüri karşısında etkili bir sunum gerçekleştirdi. Proje mentörleri ve UNDP yetkilileri ile fikir alışverişinde bulunan Proje Koordinatörü Dr. Hamit Can, geleceğe yönelik uygulanabilir projeler ve bu kapsamda nelerin geliştirilebileceği gibi konularda görüşmeler gerçekleştirdi.

Güçlü jüri karşısında proje sunumu

Gençlerin mobil uygulamalardan yapay zeka tabanlı çözümlere kadar geniş bir yelpazede geliştirdiği projeler; Ostim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Meltem Gönenç Eryılmaz, ODTÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ömer Delialioğlu, IBM Müşteri Mühendisliği Lideri Seray Altıntaş Boynuyoğun ve Kodluyoruz Operasyonlar Direktörü Esra Köylüoğlu'ndan oluşan uzman jüri tarafından uygulanabilirlik, toplumsal fayda, inovasyon ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirildi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Domínguez'in de katıldığı ödül töreninde, Tekirdağ DİGEM'in projesi, yerel sorunlara çözüm üreten ve bölgesel ölçekte su yönetimine katkı sağlama potansiyeli taşıyan bir dijital çözüm olarak öne çıktı.

"Kuyu Navigasyon Projesi" nin uzun vadede çiftçilerin bilinçli su tüketimini teşvik ederek, tarımsal üretimde verimliliği artırması ve bölgesel ölçekte sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Tekirdağ, Gençlik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ DİGEM, 'Kuyu Navigasyon Projesi' ile Hackathon Finalinde Yer Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Adı bahis skandalına karışan Ersin Destanoğlu esti gürledi Adı bahis skandalına karışan Ersin Destanoğlu esti gürledi
Büyükçekmece’deki cinayetin detayları ortaya çıktı: Bir kadın cesedi de otel odasında bulundu Büyükçekmece'deki cinayetin detayları ortaya çıktı: Bir kadın cesedi de otel odasında bulundu
10 Kasım’da tarihi rekor Anıtkabir’i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti 10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

10:25
Bakanlık devreye girdi Nijerya Milli Takımı’nda büyük kriz
Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz
10:17
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü İki ihtimal üzerinde duruluyor
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
10:09
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir
09:59
İBB iddianamesinde 2 ünlü sanatçının da adı geçiyor
İBB iddianamesinde 2 ünlü sanatçının da adı geçiyor
08:53
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın
08:47
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 11:28:32. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ DİGEM, 'Kuyu Navigasyon Projesi' ile Hackathon Finalinde Yer Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.