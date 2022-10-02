SOLOTÜRK'ÜN TEKİRDAĞ'DAKİ GÖSTERİSİ NEFES KESTİ - Son Dakika
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SOLOTÜRK'ÜN TEKİRDAĞ'DAKİ GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

02.10.2022 19:30

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SoloTürk, Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanı üzerinde gösteri uçuşu yaptı. Sahile akın eden binlerce kişi, SoloTürk gösterisini izledi. Yaklaşık yarım saat süren SoloTürk ekibinin gösterisi izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Gösteriyi izlemeyen çok sayıda kişi, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydederken, bazıları da gösteriye alkışlarla destek verdi. SoloTürk, uçuşun ardından vatandaşları selamladı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOLOTÜRK'ÜN TEKİRDAĞ'DAKİ GÖSTERİSİ NEFES KESTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: SOLOTÜRK'ÜN TEKİRDAĞ'DAKİ GÖSTERİSİ NEFES KESTİ - Son Dakika
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