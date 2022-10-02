SoloTürk, Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanı üzerinde gösteri uçuşu yaptı. Sahile akın eden binlerce kişi, SoloTürk gösterisini izledi. Yaklaşık yarım saat süren SoloTürk ekibinin gösterisi izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Gösteriyi izlemeyen çok sayıda kişi, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydederken, bazıları da gösteriye alkışlarla destek verdi. SoloTürk, uçuşun ardından vatandaşları selamladı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SOLOTÜRK'ÜN TEKİRDAĞ'DAKİ GÖSTERİSİ NEFES KESTİ - Son Dakika

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