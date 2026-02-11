Tekirdağ Kıyılarında Kırmızı Yosun Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ Kıyılarında Kırmızı Yosun Alarmı

Tekirdağ Kıyılarında Kırmızı Yosun Alarmı
11.02.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Poyraz nedeniyle Tekirdağ'da deniz kıyıları kırmızı yosunlarla kaplandı, kirlilik endişeleri arttı.

TEKİRDAĞ'da etkili olan poyraz nedeniyle deniz kıyıları, kırmızı yosunlarla kaplandı.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında sert esen poyraz, deniz yüzeyindeki yosunları kıyıya sürükledi. Süleymanpaşa ilçesi sahilinde yoğunlaşan kırmızı yosunlar, sahil hattını kırmızı renge büründü. Dalga ve rüzgarın etkisiyle kıyıya taşınan yosunlar, bazı bölgelerde kalın tabaka halini aldı. Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahildeki kırmızı rengi görünce şaşkınlık yaşadı. Kıyıda biriken yosunların kokuya da neden olduğu belirtildi. Poyrazın deniz dibindeki ve yüzeydeki organik maddeleri kıyıya taşımasının doğal süreç olduğunu belirten yetkililer, rüzgarın şiddetinin düşmesi ile birikintinin azalmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Tekirdağ, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Kıyılarında Kırmızı Yosun Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
Aralarına alıp acımasızca dövdüler: Bir kişiye bu kadar kişi saldırır mı Aralarına alıp acımasızca dövdüler: Bir kişiye bu kadar kişi saldırır mı!
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı... Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz
Hülya Avşar’a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

11:32
Sadettin Saran harekete geçti Fenerbahçe’den sürpriz Tedesco kararı
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 12:22:29. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ Kıyılarında Kırmızı Yosun Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.