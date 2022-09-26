Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

Tekirdağ Malkara ilçesinde inşaatta bekçi olarak görev yapan bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Camiatik Mahallesi'nde bir inşaata kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahla ateş edildi. Bekçi M.K. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bekçi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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