Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

26.09.2022 12:14
Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

Tekirdağ Malkara ilçesinde inşaatta bekçi olarak görev yapan bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Tekirdağ Malkara ilçesinde inşaatta bekçi olarak görev yapan bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Camiatik Mahallesi'nde bir inşaata kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahla ateş edildi. Bekçi M.K. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bekçi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı - Son Dakika
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