Tekirdağ Sahili Su Altında Kaldı

TEKİRDAĞ SAHİLİ SU ALTINDA KALDI

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos, Tekirdağ'da sahil dolgu alanının suyla kaplanmasına neden oldu. Dalga boyunun yükselmesiyle birlikte sahil dolgu alanı deniz suyuyla dolarken, çok sayıda büyük gemi güvenlik gerekçesiyle Tekirdağ açıklarında demirledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri de limana çekildi.

Sahilin suyla kaplanması sebebiyle kıyıdaki seyyar satıcılara ait araçlar ve tezgahlar su içerisinde kaldı. Dalgaların büyüklüğü zaman zaman metrelerce yükseldi, deniz kenarındaki korkulukların bir kısmı dalgaların etkisiyle kırılarak kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar sahil kesiminden uzak durmaları konusunda uyarılırken, ekipler hasar tespit çalışmasında bulundu.

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,