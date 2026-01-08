Tekirdağ Sahili Su Altında Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ Sahili Su Altında Kaldı

08.01.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi'ndeki lodos nedeniyle Tekirdağ sahili suyla kaplandı, seyyar satıcılar etkilendi.

TEKİRDAĞ SAHİLİ SU ALTINDA KALDI

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos, Tekirdağ'da sahil dolgu alanının suyla kaplanmasına neden oldu. Dalga boyunun yükselmesiyle birlikte sahil dolgu alanı deniz suyuyla dolarken, çok sayıda büyük gemi güvenlik gerekçesiyle Tekirdağ açıklarında demirledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri de limana çekildi.

Sahilin suyla kaplanması sebebiyle kıyıdaki seyyar satıcılara ait araçlar ve tezgahlar su içerisinde kaldı. Dalgaların büyüklüğü zaman zaman metrelerce yükseldi, deniz kenarındaki korkulukların bir kısmı dalgaların etkisiyle kırılarak kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar sahil kesiminden uzak durmaları konusunda uyarılırken, ekipler hasar tespit çalışmasında bulundu.

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: DHA

Marmara Denizi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Denizcilik, Acil Durum, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Sahili Su Altında Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
15:40
Suriye’den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan’ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:58:22. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ Sahili Su Altında Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.