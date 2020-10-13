Tekirdağ Şehir Hastanesi yolları büyük oranda tamamlandı - Son Dakika

Tekirdağ'da, yakın zamanda açılması planlanan Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarının büyük oranda tamamlandığı bildirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımın sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından mayıs ayından bu yana sürdürülen bağlantı yollarının yapım çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarda 3 bin 800 metre yol yapıldığı, yol yapım bedelinin 4,7 milyon lira olduğu belirtilen açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, bağlantı yollarının tamamlanması konusunda ekiplerin özverili bir çalışma gerçekleştirdiklerini aktardı.

Çalışmalarda sona gelindiğini bildiren Albayrak, "Süleymanpaşa ilçemizde yapımı devam eden Şehir Hastanesinin bağlantı yollarının yapımını tamamladık. Son aşama olarak aşınma asfaltı serildikten sonra hizmete açılabilecek duruma gelecek. Vatandaşlarımızın Şehir Hastanesi'ne güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımını sağlayabilmek için gerekli tüm çalışmaları yaptık." ifadelerini kullandı.