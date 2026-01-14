Tekke: 11'e 11 Oyundan Memnun Değilim

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 6-1'lik İstanbulspor galibiyeti sonrası 11'e 11 oyundan memnun olmadığını, rakiplerinin eksik kadrosuna rağmen kendilerini zorladığını belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor, konuk olduğu İstanbulspor'u 6-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, değerlendirmelerde bulundu. Tekke, "Eski dostlarla bir arada olmak, bu statta bulunmak eski anılarımın canlanmasını sağladı. İstanbulspor benim için asla unutulmayacak izler barındırıyor. Kalbimizde her zaman İstanbulspor olacak, onlara da başarılar diliyorum. Bugün maçla ilgili çok konuşmaya gerek yok. 11'e 11 oyundan memnun değilim. Rakibimiz eksik oyuncularla oyuna başladı, öyle de devam etti. Bizi zorladılar açıkçası. Gol yemememiz gerekiyordu. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu morali çok abartmadan yarından itibaren zor bir deplasmanla ikinci yarıya başlayacağız. Bizim için ikinci yarı, ilk yarıdan çok daha zor geçecek" dedi.

"Beklediğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var"

Devam eden transfer dönemiyle ilgili de açıklama yapan Fatih Tekke, "Dün de yönetim kuruluyla görüştük. Yeniden değerlendirmek gibi 2 saatlik bir toplantı yaptık. Herkesin çabası var. Bu her zaman kulüplerin, başkanın, hocanın istemesiyle olmuyor, koşulların oluşması lazım. Alternatifleriniz olması lazım. Zamanımız biraz daha var. Beklediğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var. Süreç bu. Zaten gerçekleşince herkesin haberi oluyor. Tüm kamuoyunun gördüğü eskiler bizler için de hemen hemen aynı. Özellikle devre arası transferde istediğiniz oyuncuyu bulmanız kolay değil. Zor bir dönem. Biz bu zorluğu yaşıyoruz. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda faydalı, sürekliliği olacak ve yatırıma dönüşecek tarzda oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Şu anda mevcut kadroda olan oyuncularımız gibi bize değer katacak, kendilerine, oyuna değer katacak oyuncular bakacağız. Süreç devam ediyor. Ekstra bir durum yok. Ekstra bir durum olursa da hem başkanımız hem biz gerekli açıklamayı yaparız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL