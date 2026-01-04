Tekkeköy'de Kumar Denetimi: 3 Kişiye Ceza Kesildi - Son Dakika
Tekkeköy'de Kumar Denetimi: 3 Kişiye Ceza Kesildi

Tekkeköy'de Kumar Denetimi: 3 Kişiye Ceza Kesildi
04.01.2026 14:18
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan denetimde üç kişiye kumar oynamaktan 34 bin lira ceza verildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kıraathaneye yönelik yapılan denetimde kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede gerçekleştirilen kontrollerde, 3 şahsın kumar oynadığı belirlendi. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 34 bin 812 lira idari para cezası kesildi.

Denetim kapsamında iş yeri sorumlusu N.G. (49) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tekkeköy, 3-sayfa, Samsun, Son Dakika

23:42
