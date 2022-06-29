Teknede rahatsızlanan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti - Son Dakika
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Teknede rahatsızlanan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti

29.06.2022 21:51
Teknede rahatsızlanan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti

İzmir'in Konak ilçesi açıklarında özel bir teknede rahatsızlanan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

İzmir'in Konak ilçesi açıklarında özel bir teknede rahatsızlanan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Olay, 28 Haziran saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Konak ilçesi açıklarında bulunan teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler teknede bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaparak, tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Teknede rahatsızlanan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Teknede rahatsızlanan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti - Son Dakika
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