Öğrenciler kaza yapan motosikletlinin ailesine mesaj gönderen alarm sistemi tasarladı - Son Dakika
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Öğrenciler kaza yapan motosikletlinin ailesine mesaj gönderen alarm sistemi tasarladı

01.09.2022 14:44
Öğrenciler kaza yapan motosikletlinin ailesine mesaj gönderen alarm sistemi tasarladı

TEKNOFEST KARADENİZ'e Manisa'dan katılan öğrencilerin tasarladığı Motosiklet Kaza Alarm Sistemi (MoKAS), kaza anında motosikletlinin yakınlarına mesaj atılabilecek.

TEKNOFEST KARADENİZ'e Manisa'dan katılan öğrencilerin tasarladığı Motosiklet Kaza Alarm Sistemi (MoKAS), kaza anında motosikletlinin yakınlarına mesaj atılabilecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST'e katılan projeler arasında Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Şehzadeler Kendin Yap Atölyesi'nde ortaokul öğrencileri Eymen Sunmaz ve Alper Çınar'ın, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Refik Açıkel danışmanlığında tasarladıkları ve "MoKAS" ismini verdikleri proje de yer aldı.

İki aşamalı projeyle motosiklet kaza yaptığında çevresindeki ışıkların yanması ve böylelikle arkasından gelen araçların onu görmesi hedefleniyor. İkinci aşamada ise öğrencilerin hazırladığı yazılım sayesinde kaza yapan kişinin yakınlarına "Yakınınız kaza geçirmiştir." mesajı gidiyor.

Eymen Sunmaz, AA muhabirine kendisinin 6, arkadaşının da 7. sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

Projenin ortaya çıkış süreci hakkında bilgi veren Sunmaz, "Bir tanıdığımız gece vakti evine dönerken önlerine çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrilip kaza yapıyor. Sürücü bilincini kaybediyor ama yanındaki kişinin durumu iyi olduğu için onu alarak kenara çekiyor. Arkadan gelen araç ise motosikleti göremediği için üzerinden geçiyor. Kenara çekildiği için sürücü hayatta kalabilmiş ama yalnız olsa hayatta kalamayabilirdi. Bu tür olayların çok yaşanması dolayısıyla proje fikrimiz ortaya çıktı." dedi.

Geliştirdikleri sistemin kaza anında otomatik olarak devreye girdiğini anlatan Sunmaz şöyle devam etti:

"Cihazımız yazılımı sayesinde kaza olduğunu anlayıp iki özelliğini devreye sokuyor. Birinci özelliği kaza anında yanlarda bulunan ışıkları yakarak arkasından gelenlerin kazayı görmesini sağlıyor. İkinci olarak ise kişinin önceden belirlediği yakınına mesaj gönderilmesini sağlıyor."

Yazılımı kendilerinin yaptığını dile getiren Sunmaz, "Motosiklet kullanan kişiler ailelerinin nerede olduğunu bilmediği bir yerde kaza geçirebilir. Mesajla onların başına bir şey geldiğini aileler öğrenebilecek." ifadesini kullandı.

Projelerini geliştirmek için çalıştıklarını belirten Sunmaz, "Programımızın bir sonraki aşamasında mesajla birlikte konumu da bildirmesi için çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Motosiklet, Tragger, Manisa, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Öğrenciler kaza yapan motosikletlinin ailesine mesaj gönderen alarm sistemi tasarladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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