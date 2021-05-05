Teknoloji bağımlılığından kurtulmak mümkün mü? Altıncı duyu organı haline gelen teknolojiyi verimli kullanmanın yolları - Son Dakika

Teknoloji bağımlılığı, modern dünyanın en belirgin problemlerinden biri haline geldi. Elimizde tuttuğumuz, gözümüzün önünden ayırmadığımız tablet, telefon ve bilgisayar gibi teknolojinin son versiyonları, adeta insanın yeni bir uzvu haline geldi.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI NEDİR?

Hal böyle olunca teknoloji bağımlılığı konusu da en çok merak edilen konular arasında yer aldı. "Teknoloji bağımlılığı nedir?" sorusundan yola çıkarak bu bağımlığın detaylarına doğru bizi geniş bir yolculuğa çıkaran Simge Ata, sorunun çözüm yöntemlerine de yer verdi.