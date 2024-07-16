Teknoloji devine Blockchain açılımı önerisi - Son Dakika
Üye Girişi
Blockchain

Teknoloji devine Blockchain açılımı önerisi

Teknoloji devine Blockchain açılımı önerisi

Çok uluslu teknoloji şirketi AT&T, müşteri verilerinin siber korsanlar tarafından ele geçirildiğini açıkladı. Bu durum, müşteri güvenliği konusundaki zafiyetleri gündeme getirdi. Chirp'in CEO'su Tim Kravchunovsky, AT&T'nin müşteri verilerini Blockchain teknolojisiyle saklaması durumunda böyle bir ihlalin gerçekleşme olasılığının çok daha düşük olacağını belirtti.

16.07.2024 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çok uluslu teknoloji şirketi AT&T'nin karşılaştığı veri ihlali sorunu, müşteri güvenliğindeki zafiyetleri bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar yaşanılan bu güvenlik sorununun çözümü için Blockchain teknolojisini öneriyor.

Blockchain İle AT&T Güvenliğini Artırabilir

Telekomünikasyon devi AT&T, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı başvuruda, şirketin müşteri verilerini içeren ciddi bir güvenlik ihlalini açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, siber korsanlar bir bulut hizmet sağlayıcısında depolanan verilere erişerek müşterilerin arama kayıtları, mesajları ve telefon numaralarını ele geçirdi.

İhlal, iletişim içeriklerini kapsamasa da kişisel bilgilerle telefon numaralarının eşleştirilmesine olanak tanıyan hassas verileri içeriyor. Bu durum, müşteri gizliliği açısından büyük endişe yaratıyor.

Olayın gün yüzüne çıkmasının ardından merkezi olmayan telekomünikasyon ağı Chirp'in kurucusu ve CEO'su Tim Kravchunovsky, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kravchunovsky, güvenilir kabul edilen ağların bile ciddi güvenlik açıklarıyla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, bu tür ihlallerin sıklaşmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Kravchunovsky, özellikle ihlalin tespit edilmesinin iki yıl sürmesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Web3 uzmanı Kravchunovsky, AT&T'nin müşteri verilerini Blockchain teknolojisiyle saklaması durumunda, böyle bir ihlalin gerçekleşme olasılığının çok daha düşük olacağını savundu.

Blockchain teknolojisinin sunduğu değişmez kayıt defteri ve gerçek zamanlı tehdit izleme özellikleri sayesinde, olası bir ihlale anında müdahale edilebileceğini belirten Kravchunovsky, bu teknolojinin şeffaflığının da uzun süreli gizli ihlalleri imkansız hale getireceğini vurguladı.

Kravchunovsky son olarak "Günümüz teknolojisiyle bu tür ihlaller affedilemez." dedi ve teknolojik yeniliklerin ve çözümlerin acilen uygulamaya konulması gerektiğini savundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Blockchain, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Blockchain Teknoloji devine Blockchain açılımı önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:14 AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğim AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğim
12:20 Yurt dışı çıkış harcına büyük zam 150 liradan 500 liraya çıkartıldı Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı
12:11 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltildi 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi
11:56 Özel Harekatçıların Bahçeli’nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
12:46 Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı
12:05 Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar Çocukların kimde kalacağı belli oldu Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu
11:54 İlişki uzmanı Adil Yıldırım’dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti
11:37 Yıkımı durdurmak için cinsel ilişki teklif eden müdürden ’’Boşboğaz’’ savunması Yıkımı durdurmak için cinsel ilişki teklif eden müdürden ''Boşboğaz'' savunması
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:17 Gümüşhane’de korkunç kaza Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu Gümüşhane'de korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 13:48:50. #1.13#
SON DAKİKA: Teknoloji devine Blockchain açılımı önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement