Teknoloji Girişimleri İçin Başvurular 10 Mayıs’a Kadar Devam Ediyor Garanti BBVA Partners Tech Programı’nın 10. Dönemi Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Garanti BBVA Partners Tech Programı’nın yeni dönemi için başvuru süreci başladı. Yapay zekâ, siber güvenlik, ödeme teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren girişimler 10 Mayıs’a kadar programa başvurabilecek.

Garanti BBVA’nın teknoloji odaklı girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Garanti BBVA Partners Tech Programı’nın 10. dönem başvuruları başladı. Garanti BBVA, 2015 yılından bu yana yürüttüğü Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı ile teknoloji tabanlı girişimcilerin büyüme yolculuklarına destek oluyor. Program, bankanın teknoloji ve inovasyon alanındaki bilgi birikimini girişimcilik ekosistemiyle buluşturmayı amaçlıyor.

Programa uygulanabilir ürün veya hizmete sahip, en az iki yıldır faaliyet gösteren, ölçeklenebilir iş modeline sahip ve belirlenen dikeylerde faaliyet gösteren teknoloji girişimleri başvurabiliyor. Başvurular; girişimin teknoloji odağı, ekip yapısı, gelişim potansiyeli ve yarattığı etki gibi kriterler doğrultusunda değerlendiriliyor. Jüri değerlendirme sürecinin ardından programa kabul edilen girişimler, 6 ay boyunca Garanti BBVA Partners Tech Girişim Hızlandırma Programı kapsamında kapsamlı desteklerden yararlanma fırsatı elde ediyor. Program kapsamında girişimcilere ofis alanı, ihtiyaca özel mentorluk, Garanti BBVA ve iştirakleriyle iş birliği olanakları, reklam ve PR destekleri, eğitim ve seminerler ile avantajlı bankacılık ürün ve hizmetleri sunuluyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, yeni dönem başvurularına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Garanti BBVA olarak girişimcilik ekosistemine uzun yıllardır bütünsel bir yaklaşımla katkı sağlıyor, yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerini gelişim yolculuklarında destekliyoruz. Garanti BBVA Partners Tech Programı ile girişimcilere mentorluk, iş birliği olanakları ve güçlü bir ağ sunarken aynı zamanda kurumsal bilgi birikimimizi paylaşmayı önemsiyoruz. Türkiye’den çıkan teknoloji girişimlerinin global ölçekte başarı hikâyelerine dönüşeceğine inanıyor ve yeni dönemde programa katılacak girişimleri heyecanla bekliyoruz.”

Bugüne kadar 60’a yakın teknoloji girişimi programa dahil oldu

Program kapsamında bugüne kadar 60’a yakın teknoloji girişimi desteklenirken, bu girişimlerin aldığı toplam yatırım tutarı 40 milyon doları aştı. Garanti BBVA Partners Tech Programı, teknoloji girişimcilerinin ölçeklenmesine katkı sağlayarak Türkiye’de inovasyon odaklı girişimcilik ekosisteminin gelişimini desteklemeye devam ediyor.

Programın 9. döneminde Artiwise, Malwation-Threat Zone, SCP Eye On Blue, Grispi ve Skymod girişimleri programa dahil olarak Garanti BBVA Partners Tech Girişim Hızlandırma Programı kapsamında mentorluk, iş birliği ve büyüme fırsatlarından faydalandılar.

Garanti BBVA Partners Tech Programı’nın 10. dönem başvuruları, https://www.garantibbvapartners.com adresi üzerinden 10 Mayıs’a kadar devam edecek.

Garanti Yatırım, Garanti Bankası, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:53:04. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.